Наемник из Великобритании Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом в четверг, 31 августа, сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на его родственников.

По данным источника, Ньюи было 22 года. Он являлся студентом из Бирмингема. Он погиб при минометном обстреле.

«Был членом иностранного добровольческого отряда, известного как «Темные ангелы», сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном», – говорится в сообщении агентства.

Брат погибшего, который также проходил службу в рядах ВСУ, заявил, что Ньюи погиб за людей, который никогда не знал.

18 августа издание Daily Telegraph сообщило, что на Украине без вести пропал бывший 36-летний британский парашютист Дэниел Берк. Именно он является основателем подразделения «Темные ангелы». Берк жил в съемной квартире в Запорожье.

Берк служил в Афганистане, после чего отправился в Сирию, где помогал курдским бойцам, которые воевали против ИГ*. После того, как Берк вернулся в Великобританию, его обвинили в оказании курдским отряда YPG и планировании терактов против Турции. Под стражей экс-парашютист провел семь месяцев.

В июне издание Helsingin Sanomat сообщило, что 30-летний гражданин Финляндии погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине. Он отправился воевать в ряды ВСУ добровольно. Мужчина также оказывал медицинскую помощь раненым. СМИ отмечали, что финн был замечен в боях за Артемовск. О том, от чего именно умер иностранец, пресса не сообщила. Известно, что наемник прибыл на Украину в 2022 году.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.