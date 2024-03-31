Активное строительство Россией железной дороги, что до конца 2024 года буде введена в строй и протянется из Ростова-на-Дону в Крым по побережью Азовского моря, может стать серьезной проблемой, заявил изданию «Украинская правда» шеф Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

В завуалированной форма собеседник журналистов дал понять, что киевский режим не смириться с подобным положением дел. По словам Буданова, украинские спецслужбы сделают все возможное, чтобы подорвать новую железнодорожную магистраль.

📝 «Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему. Но надеюсь, что с сухопутным участком железной дороги как-то мы справимся. В этом опыт у всех есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста», — заявил Буданов.

Каким образом будет осуществлен теракт на строящейся железной дороге в Новороссии Буданом предпочел умолчать.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.

* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов