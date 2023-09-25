Будапешт не поддержит Украину из-за притеснения венгров

Премьер-министр Виктор Орбан Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит Украину, пока правительство страны не восстановит в правах венгерские меньшинства на своей территории. Об этом он сообщил во время выступления перед парламентом страны в понедельник, 25 сентября. Слова Орбана приводит агентство Reuters.

«Будапешт не будет поддерживать Киев ни в одном аспекте международных отношений, пока Украина не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», – сказал Орбан.

Исторически на территории современного Закарпатья жили венгры, поскольку до 1920 года область принадлежала Венгрии. Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, в Закарпатской области проживали порядка 150 тысяч венгров.

В 2018 году газета Magyar Hang, ссылаясь на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II, сообщила, что численность венгров, проживающих на территории, значительно уменьшилось – по данным исследователя, там осталось примерно 131 тысяча человек.

Орбан ранее заявлял о том, что украинские власти ущемляют в правах оставшихся в стране венгров. В октябре 2022 года власти города Мукачево, расположенного в Закарпатской области, демонтировали венгерские символы – орла-турула в замке «Паланок». Его заменили украинским трезубцем.