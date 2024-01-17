Бундестаг большинством голосов отказал Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus

Германия не будет поставлять на Украину свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus, как того хочет Киев. Как сообщило агентство DPA, парламент ФРГ (Бундестаг) в среду, 17 января, большинством голосов отклонил соответствующую резолюцию.

Напомним, немецким законодателям предложили рассмотреть вопрос передачи указанного вида вооружений Украине Христианско-демократический и Христианско-социальный союз.

Также за поставки ракет Taurus Киеву призывали правящие «зеленые». В ходе же парламентского голосования немецкие политики открыто высказались против данной инициативы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в беседе у западными журналистами, что запросил у Запада ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. Он добавил, Россия должна не забывать о том, что для ВСУ Крымский мост в первую очередь военный объект. И он должен быть ликвидирован.