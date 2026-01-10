«Были предупреждены». Зеленский пережил удар «Орешника» в сверхзащищенном бункере

По его информации, в момент атаки Владимир Зеленский уже находился в безопасном месте — на одном из защищенных командных пунктов.

Как указывает аналитик, этому предшествовал дипломатический сигнал: Москва проинформировала Вашингтон о предстоящем пуске, после чего американские структуры оперативно передали сведения Киеву. Это дало возможность активировать протоколы безопасности для украинского лидера.

«Сразу после запуска ракеты и определения ее траектории, Зеленский получил от США предупреждение о старте «Орешника» и был приведен в действие план его защиты. В момент удара он укрылся на одном из стратегических командных пунктов, способных пережить прямой удар ядерного боеприпаса», — написал в своем телеграм-канале Шурыгин.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выдвинул союзникам жесткие условия на фоне решающих встреч в Европе.