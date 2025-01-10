Бывшего президента Франции Николя Саркози «закуют» в электронный браслет

Бывший президент Франции Николя Саркози до конца текущего года должен быть носить электронный браслет для наблюдения за исполнением вынесенного ему приговора по делу о злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия, сообщает Le Parisien.

В браслет политика «закуют» в ближайшее время. Для этого он должен будет явиться к судье.

На основании предоставленных им справок, судья определит место постоянного проживания осужденного.

В будние и выходные дни Саркози сможет выходить на улицу. Время для прогулок определит судья.

18 декабря Кассационный суд Франции отклонил попытку защиты Саркози обжаловать приговор.

Николя Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, в том числе один год он должен будет носить электронный браслет.

В преддверии начала исполнения наказания Саркози успел отдохнуть с семьей на Сейшельских островах.

До избрания в 2007 году на пост президента Франции Николя Саркози в течение двух лет возглавлял министерство внутренних дел и именно в этом качестве был главным куратором французской полиции. Он стал первым президентом в истории Франции, которого приговорили к ношению электронного браслета.

Ранее сообщалось о том, что Саркози предостерег Францию от эскалации конфликта на Украине.