Саркози предостерег Францию от эскалации конфликта на Украине

Бывший президент Франции Николя Саркози дал интервью газете Le Figaro, в котором подверг резкой критике ястребиный настрой нынешних властей страны во главе с Эммануэлем Макроном, которые открыто конфликтуют с Россией, позволяя себе воинственные высказывания в адрес Москвы.

Про словам политика, Парижу стоит поостеречься от эскалации конфликта на Украине и выдерживать взвешенную позицию в украинском вопросе.

«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?» — задался вопросом политик.

Саркози признался, что не может представить себе конфликт между Россией и Францией. Мало того, экс-президент Пятой республики выступил против присоединения Украины с Евросоюзу и НАТО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ взяли в плен офицера французского легиона.