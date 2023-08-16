По словам бывшего депутата Верховной Рад Украины Ильи Кивы, стартовала зачистка и слив команды украинского лидера. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт парламентария в одной из соцсетей.

Он отметил, что уже подал в отставку украинский министр внутренних дел Клименко, осенью своих постов лишатся генпрокурор Украины Андрей Костин и министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее он заявлял, что киевский режим осуществляет атаки Крымского полуострова по заданию Североатлантического альянса.