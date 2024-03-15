Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией, считает бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав.

В интервью Politico он пояснил, что это «серая» война, и большинство британцев о ней даже не догадываются. Поэтому он считает своим долгом «просветить» сограждан.

Также Дирлав раскритиковал правительство за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. Их уровень не позволит справиться с угрозами, исходящими от России и Китая, считает бывший спецслужбист.

Великобритания является одним из главных инициаторов продолжения конфликта на Украине. Руководитель украинской делегации на переговорах в Турции Давид Арахамия признался, что именно тогдашний британский премьер Борис Джонсон настоял на свертывании процесса мирного урегулирования.

Лондон стал инициатором поставки на Украину дальнобойного оружия при помощи «кругового обмена» между Британией и Германией.