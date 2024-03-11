Spiegel: Киев получит Taurus с помощью кругового обмена Германии и Британии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает вариант передачи немецких ракет дальнего поражения Украине при помощи кругового обмена с Великобританией наиболее оптимальным вариантом, сообщает журнал Der Spiegel .

Применение кругового обмена предложил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. Мы рассказывали ранее, что по его мнению, Киев в любом случае получит ракеты Taurus. Министр иностранных дел Германии согласна с заявлением коллеги. Анналена Бербок рассказала, что Германия не хочет становиться причиной эскалации конфликта на Украине, но намерена находить альтернативные способы помощи Киеву.

«Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow», — говорится в материале журнала.

Спикер отметила, что ранее Германия и Великобритания уже использовала круговой обмен. Министр не назвала, какое именно вооружение таким образом получила Украина. Она заверила, что нормы международного права не будут нарушены ни одной из сторон.

Ранее мы сообщали, что политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Макрона за его планы поделиться ядерным оружием.