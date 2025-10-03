Бывший министр обороны Израиля предупредил о новой эскалации с Ираном: режим наращивает ядерный потенциал

Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о высокой вероятности нового витка конфронтации с Ираном. По его словам, Тегеран активно наращивает военные мощности и возобновил работы на ядерных объектах. Об этом пишет РИА Новости.

Израильский политик Авигдор Либерман выступил с резким заявлением, призвав граждан быть готовыми к новой эскалации с Ираном. Он отметил, что те, кто считает недавний инцидент исчерпанным, глубоко заблуждаются. По информации бывшего министра обороны, иранский режим ежедневно укрепляет свои оборонные возможности, в том числе возобновив активные работы на объектах ядерной программы.

Либерман подчеркнул, что именно эти действия вынудили ведущие мировые державы вернуть в действие механизм санкций «снэпбэк». Оппозиционный лидер допустил, что на этот раз Иран может подготовить неприятный сюрприз. На этом фоне он посоветовал израильтянам, несмотря на праздники, оставаться бдительными и находиться вблизи защищенных убежищ, выразив недоверие текущему правительству и призвавшись лишь на собственные силы и армию.

