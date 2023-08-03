Политик сейчас возглавляет в Молдове партию коммунистов. Он считает, что неправильно отвергать то, что складывалось веками: общий с Россией язык и историю. Вместо этого пытаются найти искусственную замену, в виде стремления в НАТО и к европейской интеграции.

«Дескать, единственный путь вырваться из этого болота - это объединиться с Румынией и как можно скорее», - указал он.

Такую речь Воронин произнес на партийном пленуме, который состоялся в городе Калараш. Текст этой речи опубликовало издание Noi. Он подчеркнул, что те, кто взял на себя ответственность за страну, ввергают ее в хаос и проявляют удивительную беспомощность. Все это ведет к оттоку населения из страны, поскольку доходы не успевают за инфляцией, судебная система разваливается, а социальные гарантии ставятся на паузу.