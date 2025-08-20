Украина сможет сохранить государственность через нейтральный статус и добрососедские отношения с двумя странами. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем телеграм-канале.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что сохранение украинской государственности возможно только через установление нейтрального статуса и добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.

По его словам, Украине необходимо признать общий символический капитал с этими странами, сохранив при этом политическую независимость. Арестович* считает, что оптимальной экономической ролью для страны могло бы стать положение «степного коридора» между Россией, Центральной Азией, Закавказьем и ЕС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против экс-советника своего офиса.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.