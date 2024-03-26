По словам американского экс-разведчика Скотта Риттера, военный блок не сможет открыто расширяться после поражения в украинском конфликте. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что Москва не даст возможности организации расширяться.

По мнению бывшего разведчика США, также НАТО не примет Незалежную, то есть победа российской армии в спецоперации означает, что альянс свернет собственную политику открытых дверей.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель поддерживает Киев в своих интересах, то есть Запад не может дать возможность Москве выиграть данную войну, поскольку в этом случае странам Евросоюза и Штатам будет нанесен серьезный ущерб.