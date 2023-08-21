Бывший разведчик США Риттер завил, что Зеленский не осознает невозможность западных истребителей изменить ситуацию
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, президент Незалежной Владимир Зеленский не понимает, что передача западных истребителей Киеву не в состоянии изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что у ВСУ наблюдаются серьезные потери в ходе военного конфликта.
По мнению Риттера, такие поставки создают всего лишь искусственную ситуацию безопасности для Украины.