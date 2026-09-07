Почти год в норе без еды и воды: российские бойцы нашли солдата ВСУ

Российские бойцы сделали жуткую находку в лесном массиве — они обнаружили обессиленного украинского солдата, который почти год скрывался в норе, брошенный командованием, без еды, воды и какого-либо оружия. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российские военные заметили в лесу изможденного человека без оружия и отправили группу по следам, чтобы разобраться. Вскоре они наткнулись на нору, которая служила укрытием для группы украинских военных. Бойцам предложили сдаться в плен, но в этот момент по позиции ударили украинские дроны. Под прикрытием БПЛА российской стороне удалось спасти одного из солдат противника.

Выяснилось, что этот военнослужащий вместе с сослуживцами провел в земляном убежище почти 12 месяцев. Их бросило командование, и они выживали в экстремальных условиях, питаясь тем, что удавалось найти, но в итоге запасы иссякли.



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