Бывший советник Кучмы заявил о невозможности реализации «формулы мира» Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что «формулу мира» действующего президента Зеленского невозможно будет реализовать. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге на видеохостинге Youtube .

Соскин напомнил, что присоединенные к РФ территории вернуть невозможно, ведь они уже входят в состав России по Конституции. Именно это и делает план действующего президента Украины невозможным для воплощения в жизнь.

Он также заявил, что ВСУ не смогут прорвать линию обороны, возведенную ВС РФ.

Недавно офис Зеленского опубликовал документ, содержащий пояснения к пунктам «формулы мира». Там указано, что Украина требует выведения войск РФ с территории Запорожской АЭС.