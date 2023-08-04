Бывший советник Трампа считает, что тот может вывести США из НАТО в случае победы на выборах
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Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что в случае победы на выборах в 2024 году Трамп выведет Штаты из Североатлантического альянса. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsNation.
Трамп не придерживается политической философии в традиционном понимании или каких-то политических направлений, пояснил Болтон.
«Он не мыслит политическими направлениями, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности. В действительности все связано с тем, что выгодно Дональду Трампу», – сказал бывший советник Трампа.
Отвечая на утверждения некоторых республиканцев о том, что за первый президентский срок у Трампа был «неплохой» послужной список, Болтон отметил, что многие достижения, приписываемые Трампу, противоречили его первоначальным намерениям.
«Потому что многое из того, что они сейчас ставят Трампу в заслугу, он хотел сделать в противоположном направлении», – заявил Болтон.