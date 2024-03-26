Бывший судья ЕСПЧ Дедов считает, что для снятия моратория на смертную казнь не следует менять Конституцию РФ

По словам бывшего судьи Европейского суда по правам человека Дмитрия Дедова, в нашей стране для отмены моратория на смертную казнь нет необходимости менять Конституцию РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что мораторий на смертную казнь был наложен в связи со членством России в Совете Европы, однако наша страна уже вышла из него.

По мнению эксперта, тема о снятии моратория для террористов давно стоит в России, поскольку терроризм является очень серьезным преступлением. Тем не менее мораторий могут снять по решению Конституционного суда РФ и парламента.

Напомним, что ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к атаке на «Крокус Сити Холл» в Красногорске должны быть уничтожены.