Бывший украинский министр предрек Зеленскому и его соратникам серьезную ошибку

Напряженность во взаимоотношения Украины и Польши может стать ошибкой, которая приведет к расколу. Соответствующее заявление сделал экс-министр развития экономики Украины Тимофей Милованов в материале для американской газеты The Washington Post .

В материале Милованов выразил свою обеспокоенность тем фактом, что действия некоторых политиков могут привести к расколу Варшавы и Киева. Он также указал на то, что это напряжение свидетельствует о всеобщем истощении и усталости от конфликта на Украине.

В Варшаве ранее заявляли, что отношения с Киевом дали трещину из-за слов некоторых украинских деятелей. Одним из спорных вопросов также является отказ Польши от открытия границы для ввоза украинского зерна. В Киеве такое решение восприняли как популизм. В Польше, в свое время, заявили, что Варшава оказывает достаточное количество помощи Украине и имеет право на защиту собственного сельского хозяйства.