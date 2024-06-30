CBS: Более трети американских избирателей считают Байдена негодным на пост президента после прошедших дебатов

Свыше 70% избирателей США считают, что действующий глава государства Джо Байден не в состоянии исполнять свои обязанности. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на итоги опроса.

Уточняется, что количество избирателей Штатов, выступающих против Байдена, возросло после прошедших в пятницу дебатов с экс-президентом страны Дональдом Трампом.

Отмечается, что, по данным раннего опроса, неспособным находиться в президентском кресле Байдена считали 65%. На этот раз число голосов выросло на 7%.

Добавляется, что среди избирателей-демократов количество скептически относящихся к состоянию Байдена выросло с 29% до 41%, а количество тех, кто считает для него возможным быть главой Белого дома, сократилось с 71% до 59%.

При этом в отношении Трампа мнения разделились почти поровну: 50% считают, что его когнитивное здоровье и психологическое состояние дадут ему возможность быть президентом, а 49% - нет. Кроме того, по сравнению с результатами февральского опроса увеличилась общая доля тех, кто не считает, что Байден должен вновь баллотироваться в президенты на 9%.

Также среди причин, почему Байден не должен быть кандидатом в президенты, больше всего отмечали его возраст – более 80%, решения, которые он еще может принять (71%) и результаты его правления (66%).