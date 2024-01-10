Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с неожиданным заявлением касаемо конфликта на Украине. Об этом пишет местное издание Pravda в среду, 10 января.

Словацкий политик отмечает в статье, что стратегия, которую разработал Запад для Украины, не только не работала с самого начала, но и вовсе провалилась. По словам Фицо, страны ЕС изначально не могли правильно оценить ситуацию в России, с чем и связан провал стратегии, а контролирует ситуацию на Украине сейчас именно Москва.

Премьер уверен, что санкции в отношении России лишь повысили самодостаточность российской экономики и иных сфер, валюта не рухнула. При этом Киев, утверждает Фицо, не способен сейчас совершать наступление, так как стал полностью зависим от помощи Запада. Также на фоне репутационного провала Владимира Зеленского укрепляются позиции российского лидера Владимира Путина.

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