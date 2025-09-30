Чехия полностью прекратила работу всех визовых центров на территории России и ввела запрет на въезд для владельцев российских дипломатических и служебных паспортов. Выдачу шенгенских виз теперь осуществляет только посольство в Москве в ограниченном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

Чешская Республика предприняла серьезное ужесточение визовой политики в отношении России. Со вступлением в силу новых правил на всей территории страны прекратили работу все визовые центры, занимавшиеся приемом документов от российских граждан. Одновременно с этим Прага ввела полный запрет на въезд для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта Российской Федерации.

Официальной причиной таких мер чешская сторона называет участившиеся случаи диверсионных операций, которые, по их версии, проводятся российскими агентами под прикрытием дипломатического статуса. При этом выдача шенгенских виз для обычных туристов продолжается, но исключительно через посольство Чехии в Москве, что неизбежно приведет к сокращению выдаваемых разрешений и увеличению сроков обработки заявлений.

На этом фоне появляется информация о негласных попытках чешских властей сохранить турпоток из России. По некоторым данным, местные бизнес-структуры начали практиковать схемы формального оформления российских туристов как «посетителей» с иными целями визита. Такой подход позволяет снизить прямые политические риски, одновременно не теряя доходы от туристической отрасли.

Ранее во Франции назвали безумием ожидания Зеленского от Запада перечислений по миллиарду в месяц.