«Чеки будут оплачены»». Белый дом признал, что для обещанных Трампом выплат нужен закон

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассет подтвердил, что инициатива президента Дональда Трампа о единовременных выплатах малообеспеченным американцам в размере двух тысяч долларов не может быть реализована без участия законодателей. По его словам, для этого необходимо принятие соответствующего закона.

«Это потребует законодательных решений», - сказал Хассет журналистам.

Экономист подчеркнул, что на финансирование этой социальной меры потребуются средства, поступления от введенных Вашингтоном таможенных пошлин. Он уверен, что это не создаст дополнительной нагрузки для бюджета страны.

«Будет достаточно возможностей, чтобы оплатить эти чеки и не влезать в бюджет», — заверил Хассет.

Отвечая на вопросы о возможной работе с парламентом, представитель администрации не дал конкретных комментариев, однако сообщил, что правительство «активно изучает вопрос» реализации обещания Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп поручил учитывать диабет и ожирение при выдаче виз иностранцам.