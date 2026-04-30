От 1,7% до 20%: терапевт раскрыл, как растет риск при увеличении числа таблеток

Пожилые россияне массово принимают лекарства горстями — и это не преувеличение. Свежее исследование показало: 62% людей старше 65 лет регулярно глотают пять и больше препаратов одновременно. А на постоянной основе лекарства пьют 96% опрошенных. Самое тревожное: каждый четвертый делает это без врача — сославшись на советы родных, рекламу или собственную интуицию. «Ведомости» опубликовали цифры, а « Вечерняя Москва » попросила врача-терапевта и кардиолога Андрея Кондрахина объяснить, чем это пахнет.

По его словам, на первый взгляд цифры риска кажутся небольшими. При приеме пяти препаратов нежелательные явления случаются в 1,7% случаев. Но как только перешагиваешь эту черту — от шести лекарств и больше — риск взлетает до 16%, а то и до 20%. Врачи, кстати, учитывают все: и таблетки, и витамины, и БАДы. Потому что любая биологически активная добавка — это такая же химия, которая вступает в реакции.

Врач пояснил, что происходит, когда человек назначает себе лечение сам. Худший сценарий — препараты просто не работают, и пациент зря тратит деньги и время. Но есть и более опасный вариант: лекарства вступают между собой в конфликт, давая токсичные комбинации или сводя на нет эффект основной терапии. Человек искренне думает, что лечится, а по факту просто принимает химический коктейль с непредсказуемыми последствиями.

По его мнению, выход только один — не гадать. В инструкциях к каждому препарату есть раздел о совместимости, но разобраться в нем без подготовки сложно. А понять, какие комбинации будут не просто безопасны, а полезны именно для вашего букета болезней, может только врач. Самостоятельность в этом деле — прямой путь к тому, что дорогостоящая схема лечения превратится в пустышку, а то и в отравление. Итог прост: чем больше таблеток в вашей ладони, тем настоятельнее вам нужно показаться доктору.

Ранее он рассказал, к чему приводит хроническая усталость.