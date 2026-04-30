Правила изменились: поступающим в вуз пообещали более прозрачное зачисление

В приемной кампании 2026 года российские вузы начнут работать по новому правилу — появится так называемый «день тишины». Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2026/2027 учебного года.

Смысл нововведения в том, что после публикации вузом приказа о зачислении абитуриенты уже не смогут направить новое согласие на зачисление или отозвать прежнее. В министерстве считают, что это позволит университетам спокойнее и точнее оформлять приказы, а для поступающих сделает конкурсную ситуацию более понятной и предсказуемой.

Иными словами, система должна стать менее нервной в финальный момент приемной кампании, когда любое движение документов может резко поменять расстановку в конкурсных списках. Минобрнауки подает это решение как шаг к более прозрачному и управляемому зачислению.

