Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка пошутил о своей невиновности

Согласно информации, опубликованной в The New York Times (NYT), Тайлер Робинсон, арестованный по обвинению в убийстве политического деятеля Чарли Кирка, после совершения преступления обменивался шутливыми сообщениями со своими знакомыми в групповом чате.

Газета сообщает, что подозреваемый в совершении убийства активиста, на следующий день после инцидента, вел онлайн-переписку со своими приятелями. Когда ФБР обнародовало два размытых изображения с камер видеонаблюдения, запечатлевших худощавого молодого человека в кепке и темных очках, поднимающегося по лестнице в университетском городке Юты, один из знакомых Робинсона поделился этой публикацией в общем чате и поинтересовался у возможного убийцы о его местонахождении. На это Робинсон ответил, что его «двойник» пытается создать ему проблемы.

Затем другой участник чата, вероятно, в шутку, написал, что Тайлер убил Чарли. Вслед за этим остальные начали обсуждать возможность сдачи Робинсона полиции ради получения вознаграждения в размере 100 тысяч долларов.

Вероятный убийца ответил на это, что согласится только в том случае, если ему перепадет доля. Позже, во время беседы, Робинсон в шутку написал, что на самом деле он и есть Чарли Кирк, и что он хотел уйти из политики, поэтому он подстроил свою смерть, чтобы теперь жить жизнью своей мечты в Канзасе.

По информации NYT, в групповом чате состояло 20 человек. Один из них, пожелавший остаться анонимным, рассказал газете об этих сообщениях. На основании переписки в мессенджере издание делает вывод, что предполагаемый преступник был в курсе происходящего и очень внимательно следил за новостями.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Кирка поместили в спецблок тюрьмы в Юте.