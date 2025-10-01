В том случае, если на выборах победит оппозиционная партия ANO («Акция недовольных граждан»), то ее представители свернут программу предоставления боеприпасов украинской армии. Об этом сообщила газета The New York Times.

По утверждению издания, представители чешской партии уже сделали заявление на случай своей победы на выборах в национальный парламент.

«Ее лидеры пообещали либо расформировать программу поставок боеприпасов, либо попросить НАТО взять ее на себя, чтобы они могли сосредоточиться на шаткой экономике страны», — указали журналисты.

Такая программа была запущена в начале 2024 года, ее регулярно критикуют в Европе из-за высокой стоимости сделок и недостаточной прозрачности поставок, что чревато финансовыми махинациями.

Ранее сообщалось, что Чехия полностью прекратила работу всех визовых центров на территории России и ввела запрет на въезд для владельцев российских дипломатических и служебных паспортов. Официальной причиной таких мер чешская сторона называет участившиеся случаи диверсионных операций, которые, по их версии, проводятся российскими агентами под прикрытием дипломатического статуса.