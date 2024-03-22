По словам члена Общественной палаты РФ Владимира Резанова, весьма значимо, что президентские выборы проходили в те дни, когда весь мир был потрясен Крымской весной десять лет назад. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что это был своего рода крымский день победы.

По мнению эксперта, в те дни десятилетней давности на избирательных участках были очереди, люди плакали от счастья.