Член Общественной палаты РФ Резанов подчеркнул значимость проведения президентских выборов в дни Крымской весны

Политика

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам члена Общественной палаты РФ Владимира Резанова, весьма значимо, что президентские выборы проходили в те дни, когда весь мир был потрясен Крымской весной десять лет назад. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что это был своего рода крымский день победы.

По мнению эксперта, в те дни десятилетней давности на избирательных участках были очереди, люди плакали от счастья. 

Актуально