Члены палаты представителей конгресса США готовы поддержать запуск импичмента Байдену

Об этом проинформировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, запуск расследования в рамках процедуры импичмента нынешнему главе Белого дома Джозефу Байдену дело решенное.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти полностью поддержал голосование в конгрессе по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту США.

«Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту», - написала Марджори Тейлор Грин в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, для прохождения инициативы начала расследования по импичменту в палате представителей необходимо, чтобы ее поддержала простое большинство конгрессменов.