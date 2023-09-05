Члены палаты представителей конгресса США готовы поддержать запуск импичмента Байдену
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Об этом проинформировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, запуск расследования в рамках процедуры импичмента нынешнему главе Белого дома Джозефу Байдену дело решенное.
Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти полностью поддержал голосование в конгрессе по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту США.
«Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту», - написала Марджори Тейлор Грин в социальной сети X (бывший Twitter).
Напомним, для прохождения инициативы начала расследования по импичменту в палате представителей необходимо, чтобы ее поддержала простое большинство конгрессменов.