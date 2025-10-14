Экс-советник президента Клименко пояснил важность внедрения ИИ в медицину

Эксперт в области цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik представил убедительные аргументы в пользу интеграции искусственного интеллекта в систему здравоохранения. По его оценке, алгоритмы ИИ уже сегодня демонстрируют эффективность, превосходящую показатели среднего врача в российских регионах примерно в полтора раза при работе на первичном приеме.

Клименко охарактеризовал текущий уровень развития медицинского искусственного интеллекта как сопоставимый с квалификацией опытного терапевта, обладающего ученой степенью. Такой вывод основан на анализе диагностической точности и скорости обработки клинических данных, где алгоритмы показывают стабильно высокие результаты.

Особое значение эксперт придает перспективам сотрудничества между врачом и интеллектуальной системой. По его прогнозу, Министерство здравоохранения РФ в скором времени официально признает ценность ИИ в качестве ассистирующего инструмента для терапевтов, что позволит создать эффективные тандемы специалистов и алгоритмов.

По его словам, внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику открывает возможности для существенного повышения качества и доступности первичной медицинской помощи, особенно в удаленных регионах. Этот технологический прорыв способен не только оптимизировать работу врачей, но и установить новые стандарты точности диагностики, что в конечном итоге положительно скажется на всей системе здравоохранения страны.

