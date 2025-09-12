Что скрывает Трамп? Загадочное заявление президента о мотивах убийства Кирка

По словам политика, в его распоряжении имеется информация о возможных мотивах преступления, которой он намерен поделиться в будущем.

Трамп также дал положительную оценку работе следствия, отметив существенное продвижение в деле о гибели своего сторонника.

«Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет», — прокомментировал он.

Напомним, инцидент произошел во время массового мероприятия в Университете долины Юта, где Кирк был смертельно ранен. Известный своей радикальной позицией, активист выступал против поддержки Украины, называл президента Зеленского «марионеткой Вашингтона» и утверждал, что Крым является исторической частью России.

