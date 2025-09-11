Как сообщает The New York Times, в ходе своего выступления Владимир Путин довел до сведения киевских властей и западных государств недвусмысленную позицию Москвы.

Было заявлено, что любая попытка развертывания воинских контингентов европейских стран на Украине будет расценена как прямая провокация и повлечет за собой самые серьезные ответные меры со стороны Российской Федерации.

Американское издание, комментируя заявление, делает вывод о твердой уверенности российского лидера в превосходстве своих вооруженных сил. В адрес европейских союзников Киева, согласно материалу, было направлено предостережение о неминуемых рисках в случае реализации их планов по военной поддержке Украины.

Подчеркивается, что, выступая во Владивостоке, Путин четко обозначил, что Россия внимательно отслеживает дальнейшие действия противоположной стороны и не отступит от защиты своих фундаментальных интересов в сфере национальной безопасности.

