Что скрывается за «жабой» от Фицо? Комментарий Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник процитировал слова Роберта Фицо, который сравнил страны ЕС с «жабой на дне колодца», не видящей, что происходит в мире.

Как отметил Песков, словак использовал эту метафору, объясняя, насколько, по его мнению, в Евросоюзе не понимают глобальных процессов. Комментарий российского представителя прозвучал после содержательного саммита ШОС и «ШОС плюс» в Китае, где Фицо встречался с Владимиром Путиным.

«То есть, мы просто говорили, что прошел очень содержательный саммит ШОС и "ШОС плюс" накануне. А он говорит: у нас многие в ЕС, как эта жаба, не понимают, что в мире происходит», — привел слова премьера Дмитрий Песков в видео, опубликованном в телеграм-канале «Вести».

Ранее сообщалось о том, что Песков опроверг причастность России к сбою GPS в самолете фон дер Ляйен.