В ходе беседы с журналистами американского телеканала ABC украинский президент Владимир Зеленский сформулировал главное условие победы Украины в продолжающемся конфликте.

По его словам, триумф заключается в недопущении полномасштабной оккупации страны российскими войсками.

Глава киевского режима провел четкую грань между пониманием победы двумя сторонами. Он заявил, что для Владимира Путина успех равнозначен полному захвату украинской территории. Таким образом, Зеленский делает вывод, что пока Россия не достигла этой цели, стратегическое преимущество и моральная победа остаются на украинской стороне.

«Для него [Путина] это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский.

