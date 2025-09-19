Американский военный эксперт, отставной полковник Лоуренс Уилкерсон, в ходе беседы с блогером Эндрю Наполитано высказал предположение о возможной судьбе Владимира Зеленского.

По мнению Уилкерсона, действующего президента Украины в ближайшие три месяца может постичь трагическая участь — он либо погибнет, либо бесследно исчезнет.

Основой для такого мрачного прогноза, по словам экс-полковника, является катастрофическое положение ВСУ на фронте. Уилкерсон заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для решительного наступления и быстрого завершения специальной военной операции, если такое решение будет принято Владимиром Путиным.

