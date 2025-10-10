«Чувствую себя очень хорошо»: Трамп высказался о здоровье перед плановым осмотром

Накануне планового медицинского обследования действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что его физическое и ментальное состояние находятся на высшем уровне. Обследование, которое глава Белого дома пройдет в пятницу, является регулярной процедурой.

«Я также собираюсь пройти полугодовой медицинский осмотр, и, кажется, я в отличной форме, но я дам вам знать. Но нет, пока никаких проблем. Никаких проблем физически, я чувствую себя очень хорошо. Ментально я чувствую себя очень хорошо», — сказал представителям СМИ Трамп.

При этом в администрации подтвердили наличие у президента диагностированного ранее заболевания — хронической венозной недостаточности, вызывающей отеки и гематомы на руках. Именно эти проявления болезни, а также попытки их замаскировать с помощью косметических средств, регулярно становятся объектом пристального внимания общественности и почвой для многочисленных домыслов о реальном состоянии здоровья политика.

Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил об усилении давления для сделки по Украине.