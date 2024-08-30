CNN скрыл провальную версию интервью с Харрис в качестве кандидата в президенты

Канал CNN сделал все возможное, чтобы интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис не вышло плохим. Политик вела себя неуверенно, отвечала слишком разными мнениями, часто смотрела в пол. На эти и другие детали обратили внимание DailyWire и The New York Post.

Интервью длилось всего 20 минут. Как правило, телеканал публикует текстовую версию таких разговоров, но после беседы с Харрис ничего подобного не вышло. К тому же, трансляцию не вели в эфире: это была запись. Ее монтажом занимались опытные люди, которые вырезали самые неудачные и неуверенные моменты. Таковых было больше, чем могли представить даже демократы.

Эксперты оценили доступную запись с интервью и отметили, что кандидат в президенты вела себя очень зажато. NYT пишет, что Харрис смотрела вниз, трогала руки, слишком много смеялась. Она также неоднозначно отвечала на вопросы. Изменилась и ее позиция по сланцевому газу: она выступила против гидроразрыва пласта, но при этом сказала, что не будет запрещать проведение таких работ нефтяных и газовых скважин. Ответ достойный демократа, но совершенно неопределенный.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Харрис обошла в интервью тему РФ и украинского конфликта.