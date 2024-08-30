Вице-президент США Харрис обошла в интервью тему РФ и украинского конфликта

Во время своего первого предвыборного интервью кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис не стала упоминать Россию. Также она обошла стороной и вопрос украинского конфликта. Передача с ее выступлением вышла на телеканале CNN.

Программа длилась почти час, за это время политик не затронула ни один вопрос, который связан с Россией либо Украиной. Она ограничилась обсуждением внутренней политики Америки. Единственное упоминание внешней политики касалось только возможной поставки оружия Израилю. Она уделила данной теме несколько минут, малую долю своей речи.

Зато высказываниям своего конкурента Трампа, отношениям с Байденом и ситуации на границе США и Мексики Харрис уделила львиную долю своего внимания. Она говорила о многих вещах, не касаясь украинского конфликта и своей политики в отношении России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет готовиться к дебатам с Харрис, чтобы не повторить ошибку сенатора Митта Ромни. Тот так долго и активно готовился к дебатам со своим конкурентом Обамой, что у него развился столбняк челюсти.