Итог конфликта на Украине зависит от множества внешних факторов, но не от самого Киева, говорится в публикации на сайте телеканала CNN.

В 2024 году на выборах в США будет решаться не только судьба американцев, но и судьба Украины, поскольку Киев полностью зависит от западной помощи, в первую очередь, из Вашингтона, указывает автор статьи.

Также на исход конфликта может повлиять изменение политической ситуации в России и ведущих странах Европы.

Огромная трагедия Украины в том, что сама она не в состоянии решить свою судьбу, заключает журналист.