Дания представит пакет военной помощи Украине на 3 года

Новый пакет военной поддержки Украины от Дании предоставит стране помощь в размере более $1 миллиарда и будет рассчитан на 3 года. Об этом сообщили представители правительства в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте.

Накануне премьер королевства Метте Фредериксен заявила, что правительство вскоре представит местному парламенту пакет помощи почти на миллиард долларов, который может включить в себя различную военную технику, в том числе, и американские истребители F-16.

В размещенном в Сети документе сообщается, что размер помощи составит более $1 миллиарда долларов, и к нему будет добавлено еще свыше $250 миллионов, которые будут направлены на закупку продукции для Украины. Уточняется также, что данный пакет рассчитан на 3 года.

В документе также приводятся слова главы датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена, который отметил, что данный пакет является «самым большим пакетом помощи на сегодняшний день», предоставленным Данией.