Делегации США и России разместили в общежитии университета Аляски

В связи с ограниченным количеством номеров в гостиницах Анкориджа, часть американской и российской делегаций, прибывших для встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, были размещены в студенческом общежитии Университета Аляски. Об этом информировало издание Alaska News Source.

Райан Буххольдт, вице-канцлер университета по административным вопросам, подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности всех лиц, находящихся на территории кампуса, вне зависимости от их национальной принадлежности, для успешного выполнения их задач и благополучного возвращения домой.

Буххольдт добавил, что университет взаимодействует с местными и федеральными органами власти для поддержания необходимого уровня безопасности.

