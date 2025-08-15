Немецкому журналисту российского СМИ не хватило раскладушки на стадионе в Анкоридже

Немецкой редакции RT пришлось столкнуться с неожиданными трудностями во время освещения предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Анкоридже.

В отличие от российских коллег, которых разместили на стадионе Alaska Airlines Center с раскладушками, немецкому журналисту не хватило мест, и ему пришлось переселиться в хостел.

Как передает издание, условия, в которых придется жить, оказались спартанскими — тесные деревянные короба на шесть спальных мест, минимум пространства и узкие кровати. Как рассказал один из корреспондентов Роман Зыскин, найти что-то лучше было невозможно.

«Мы берем то, что нам дают. Нужно уметь жить и в таких условиях», — философски заметил журналист.

Саммит с участием Путина и Трампа пройдет на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон и начнется в 22:30 мск. Встреча лидеров мировых держав состоится впервые с 2019 года.

Ранее корреспондент RT рассказал о символичном блюде, которым российских журналистов угощали по пути на Аляску в самолете.