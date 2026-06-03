Чубайс останется с 19 тыс. вместо полумиллиона: пенсию экс-главы «Роснано» спишут за миллиардный долг

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, ныне проживающий в Израиле, лишился почти полумиллиона рублей пенсии. Суд постановил списывать эти деньги для погашения долга перед корпорацией. Теперь покинувший Россию политик сможет рассчитывать лишь на московскую пенсию — 18 971 рубль. Его счет арестован. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пенсионные выплаты Чубайса в размере 450 тысяч рублей будут направляться на погашение задолженности. Решение принято после того, как суд взыскал с экс-руководителя и еще нескольких бывших топ-менеджеров «Роснано» 5,5 миллиарда рублей ущерба. Причиной стал провальный проект школьного планшета Plastic Logic, который так и не вышел на рынок. Корпорация настаивала, что понесла колоссальные убытки.

Счет Чубайса, на который поступала пенсия, арестовали сразу после вердикта. На нем накопилось около 14 миллионов рублей — все они пойдут в счет долга. Сам Чубайс уже давно живет за границей. Но даже находясь в Израиле, он не ушел от финансовой ответственности. Теперь его ежемесячный доход сведется к мизерной московской пенсии. Остается загадкой, сможет ли экс-чиновник существовать на такие деньги в стране с дорогой жизнью.

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