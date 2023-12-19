Демонстранты напали на членов избирательной комиссии в Сербии

Глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич сообщил, что его коллеги подверглись нападению со стороны демонстрантов. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, нападавшими оказались сторонники движения «Сербия против насилия», которые не согласились с результатами муниципальных выборов в Белграде. Слова Димитриевича приводят РИА Новости.

«Сегодня вечером физическому нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги. Также произошли нападения на нескольких членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока «Сербия против насилия», что должном быть осуждено строжайшим образом и, надеюсь, наказано должным образом, как и любое насилие против членов РИК в последние дни», – сообщил глава РИК.

Димитриевич уточнил, что на Ковачевича напали 18 декабря вечером, когда тот с коллегами и водителем выходил из здания РИК. Директора побили и повалили на тротуар, в результате чего он ударился спиной. Димитриевич подчеркнул, что помощники Ковачевича «спасли его от линча», вытащив из толпы и вернув в здание.

Выступая на брифинге, Димитриевич показал сумку, с которой, по его словам, протестующие хотели проникнуть в здание РИК. Он отметил, что в ней лежат ножи, биты и дубинки.

1 ноября 2023 года президент Сербии Александр Вучич распустил одномандатный национальный парламент (Народную скупщину) и назначил на 17 декабря досрочные выборы. По результатам обработки 97,22% бюллетеней партия «Александар Вучич – Сербия не должна останавливаться», которая объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) получила 47,36% голосов. Оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» – получила 22,7% голосов. В Белграде коалиция Вучича собрала 37,74%, а оппозиция – 34,12%.

Сторонники «Сербии против насилия» обвинили правительство в фальсификации выборов. Приблизительно в 18:00 по московскому времени 18 декабря в Белграде начались массовые акции протеста. Ее участники не согласились с результатами голосования и начали устраивать различные провокации, в числе которых нападение на сотрудников РИК.