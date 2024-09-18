По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал ставку на победу Киева, поэтому завершение украинского конфликта мирными переговорами будет ударом по его личной репутации. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что на Западе наблюдается некоторый раскол относительно перспектив украинского конфликта. Так, деятели задаются вопросами о том, есть ли смысл поддерживать помощь Незалежной в том же ключе, есть ли смысл ли принуждать Киев к каким-либо мирным договоренностям с РФ, означающим победу Москвы.

По мнению парламентария, в итоге Столтенберг опасается завершения конфликта, из-за чего старается убедить своих соратников, что Москва ничего сделать Западу не сможет. В действительности ему наплевать, будет или не будет, потому что для него, как и для всех западных бюрократов, важна собственная карьера.

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что генсек Североатлантического альянса бездумно толкает мир к войне.