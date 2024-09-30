Член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре отметил, что эти трубопроводы нуждаются в ремонте, поскольку нехватка российского газа негативно сказывается на немецкой промышленности. Об этом сообщило РИА Новости.

«Судя по тому, что мне известно, газопроводы могут быть восстановлены сравнительно безболезненно. Это не потребует таких значительных вложений, как строительство нового объекта», — подчеркнул он.

Котре также добавил, что восстановление «Северных потоков» «определенно оправдано» и стоит всех усилий, как и любой другой газопровод, ведущий в Германию и Европу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) имеет освободительный характер, указав на то, что западные страны готовили Украину к агрессивным действиям против Юго-Востока.