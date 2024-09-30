Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) имеет освободительный характер, указав на то, что западные страны готовили Украину к агрессивным действиям против Юго-Востока, сообщил ТАСС.

Он отметил, что после 2014 года западные страны начали использовать Украину как антироссийский плацдарм, активно сея ненависть и радикальный национализм.

По словам Путина, западные элиты отправляли вооружение, направляли наемников и обучали украинскую армию для новых конфликтов, замышляя карательные акции против Юго-Востока, а также нападения на Крым и другие российские регионы.

Президент указал, что последующие события продемонстрировали важность специальной военной операции и подтвердили ее освобождающий аспект. Путин подчеркнул, что российские граждане, принимая участие в СВО, защищают будущее страны и хранят традиции и память о предках.

«Сражаясь в Донбассе и Новороссии, они стоят на защите всей России. Мы гордимся нашими героями и делаем все для их поддержки», — добавил он.

Путин отметил, что Донбасс и Новороссия — это исторические земли России, и Украина пыталась навсегда отделить эти территории от нее. Он также обратился к народу в рамках празднования воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.

«С радостью поздравляю всех наших граждан с этим действительно знаковым событием. Мы шли к этому долго и через множество трудностей, переживая, какие ужасные условия постоянных обстрелов и многолетней блокады вынужден был терпеть Донбасс, и с какими преследованиями сталкивались жители Новороссии. Люди этой земли выступили против переворота в Киеве и дали отпор неонацистскому режиму, который стремился навсегда оторвать их от их исторической родины, от России», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал сцену в Пенсильвании, где в него стреляли, самым безопасным местом на Земле.