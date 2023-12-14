Депутат Чепа назвал попытку вступления Украины в Евросоюз затягиванием удавки на шее
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, вступление Незалежной в Евросоюз будет затягиванием удавки на шее государства. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что рассуждения западных лидеров о необходимости принять Киев в Евросоюз является попытками затянуть созданный ими самими украинский конфликт.
По мнению парламентария, Киеву Запад предлагает некую альтернативу, заставляя вести войну дальше.