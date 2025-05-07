По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, миротворческие планы Бразилии, желающей взять на себя роль посредника по Киеву, вызывают уважение, тем не менее Вашингтон, который являлся на протяжении нескольких лет главным игроком указанного конфликта, заменить Бразилией невозможно. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что причина прежде всего в том, что Бразилия не поставляла и не поставляет в таком объеме оружие, не предоставляет разведывательную информацию и не имеет таких возможностей, как Штаты. И влияние ее на прочие государства гораздо меньше.

Ранее сообщалось, что Бразилия предложила свою помощь в разрешении конфликта на Украине.